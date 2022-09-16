Honda показала первые фото нового кроссовера Pilot

Мы уже видели новые версии HR-V и CR-V, а теперь пришло время обратить внимание на Pilot. Honda сначала дразнила свой обновленный трехрядный внедорожник, спрятав его в камуфляже, но, наконец, пришло время, чтобы его увидеть без камуфляжа.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Pilot заимствует некоторые элементы у кроссоверов HR-V и CR-V, но все еще будет много громоздких, подходящих для внедорожников деталей, таких как решетка радиатора. Задние фонари сменили свою прежнюю форму на более компактную, и теперь они соединены накладкой, охватывающей всю ширину задней двери.