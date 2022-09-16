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48 минут назад

Новости автомира: Honda показала первые фото нового кроссовера Pilot

ПроКроссовер.ру

Мы уже видели новые версии HR-V и CR-V, а теперь пришло время обратить внимание на Pilot. Honda сначала дразнила свой обновленный трехрядный внедорожник, спрятав его в камуфляже, но, наконец, пришло время, чтобы его увидеть без камуфляжа.

Honda показала первые фото нового кроссовера Pilot
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Pilot заимствует некоторые элементы у кроссоверов HR-V и CR-V, но все еще будет много громоздких, подходящих для внедорожников деталей, таких как решетка радиатора. Задние фонари сменили свою прежнюю форму на более компактную, и теперь они соединены накладкой, охватывающей всю ширину задней двери.

Предположительно, интерьер нового Pilot претерпит сравнительно значительные изменения. Однако у нас пока нет ни фотографий, ни подробностей об этом.

Автоновости,Honda,
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