В ГИБДД требуют таможенную декларацию на ввезенные из Казахстана авто

При регистрации автомобиля, ввезенного из Казахстана, в ГИБДД начали требовать таможенную декларацию с указанием стоимости автомобиля. Таким образом власти планируют бороться с серыми схемами при импорте машин из Казахстана.

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Как сообщает Autonews, профессиональные перегонщики стали пользоваться лазейками в законах для доставки машин в Россию из Казахстана. По словам эксперта по автоподбору Кирилла Чернова, ГИБДД через таможенную декларацию проверяют не занижена ли стоимость машины и были ли уплачены соответствующие пошлины.

По данным Федералной таможенной службы, в Россию резко вырос ввоз автомобилей из Казахстана в 2022 году. За первые восемь месяцев 2022 года в Россию было ввезено 6,5 тысяч автомобилей из Казахстана. Это в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом не все автомобили попадают в Россию по законным схемам. При ввозе машины перегонщики занижают ее стоимость примерно в два раза.