В ГИБДД требуют таможенную декларацию на ввезенные из Казахстана авто

При регистрации автомобиля, ввезенного из Казахстана, в ГИБДД начали требовать таможенную декларацию с указанием стоимости автомобиля. Таким образом власти планируют бороться с серыми схемами при импорте машин из Казахстана.
Как сообщает Autonews, профессиональные перегонщики стали пользоваться лазейками в законах для доставки машин в Россию из Казахстана. По словам эксперта по автоподбору Кирилла Чернова, ГИБДД через таможенную декларацию проверяют не занижена ли стоимость машины и были ли уплачены соответствующие пошлины.
По данным Федералной таможенной службы, в Россию резко вырос ввоз автомобилей из Казахстана в 2022 году. За первые восемь месяцев 2022 года в Россию было ввезено 6,5 тысяч автомобилей из Казахстана. Это в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом не все автомобили попадают в Россию по законным схемам. При ввозе машины перегонщики занижают ее стоимость примерно в два раза.
По словам представителя Национального автомобильного союза Антона Шапарина, встречаются случаи, когда цены на люксовые автомобили в Казахстане занижались в 5-6 раз. Например, d в декларации была указана стоимость Mercedes-Benz Maybach в 40 000 долларов, когда стоимость такой машины в Европе составляет 230 000 долларов. Внедорожники Toyota оформляют по цене 20 000 долларов при реальной цене 44 000 долларов. В Россию через Казахстан едут автомобили из ОАЭ, Омана и Кувейта.