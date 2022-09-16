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46 минут назад

Новости автомира: Lada Granta превратят в легкий погрузчик с ручным манипулятором

Motor.ru

Специалисты придворного ателье АвтоВАЗа в ближайшее время запустят в Тольятти мелкосерийное производство легких коммерческих грузовиков под маркой PVR. В основе машин лежит полурамная версия Lada Granta. При этом автомобиль будет существенно отличаться от привычной продукции инженеров. К примеру, коммерческий транспорт получит ручной манипулятор, который позволит загружать европалеты без участия вилочного погрузчика. Сейчас же в Сети показали тестовый вариант будущего механизма.

Lada Granta превратят в легкий погрузчик с ручным манипулятором
Фото: © проект "КАРЕЛИЯ" / Telegram© проект "КАРЕЛИЯ" / Telegram

Грузовик PVR с открытой платформой получит самоблокирующийся дифференциал, коробку передач с иными передаточными числами, а также заднюю подвеску с пружинами или пневмоподушками на выбор. Такая конфигурация позволит учесть коммерческую ориентацию модели.

Кроме того, грузовики оборудуют одностоечным рычажным подъёмником, который позволит возить и грузить поклажу. В сложенном состоянии механизм, габариты которого составят 1000 на 170 миллиметров, разместят вдоль правого борта. При этом грузоподъемность системы составит 250 килограммов.

В декабре прошлого года в Сети продемонстрировали Lada Granta, на базе которой построили полурамный грузовик с краном-манипулятором. Благодаря 1,8-метровой стреле механизм способен поднимать грузы весом до тонны.

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