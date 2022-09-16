Lada Granta превратят в легкий погрузчик с ручным манипулятором

Специалисты придворного ателье АвтоВАЗа в ближайшее время запустят в Тольятти мелкосерийное производство легких коммерческих грузовиков под маркой PVR. В основе машин лежит полурамная версия Lada Granta. При этом автомобиль будет существенно отличаться от привычной продукции инженеров. К примеру, коммерческий транспорт получит ручной манипулятор, который позволит загружать европалеты без участия вилочного погрузчика. Сейчас же в Сети показали тестовый вариант будущего механизма.

Фото: © проект "КАРЕЛИЯ" / Telegram © проект "КАРЕЛИЯ" / Telegram

Грузовик PVR с открытой платформой получит самоблокирующийся дифференциал, коробку передач с иными передаточными числами, а также заднюю подвеску с пружинами или пневмоподушками на выбор. Такая конфигурация позволит учесть коммерческую ориентацию модели.

Кроме того, грузовики оборудуют одностоечным рычажным подъёмником, который позволит возить и грузить поклажу. В сложенном состоянии механизм, габариты которого составят 1000 на 170 миллиметров, разместят вдоль правого борта. При этом грузоподъемность системы составит 250 килограммов.