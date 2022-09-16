Седаны компании Iran Khodro могут стоить в России дешевле Lada Granta

После того, как западные бренды заявили о приостановке деятельности в РФ, их нишу пытаются занять производители из Китая и Ирана. Одной из таких компаний стала Iran Khodro, которая уже продавала на рынке РФ седаны Samand. На этот раз иранский производитель планирует привезти в Россию седаны Runna и Tara, которые окажутся дешевле Lada Granta.
Оба седана могут появиться в России до конца этого года или в начале следующего. Седан Runna+ оснащается двигателем рабочим объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил и механической коробкой передач. В пересчете на рубли эта модель в Иране продается за 475 000 рублей.
Седан Tara оснащается двигателем 1,6 литра. В Иране он стоит 605 000 рублей за версию с механикой, а за машину с автоматом просят 845 000 рублей. Таким образом, в случае начал продаж автомобилей на рынке РФ, они будут стоить дешевле Lada Granta.