Седаны компании Iran Khodro могут стоить в России дешевле Lada Granta

После того, как западные бренды заявили о приостановке деятельности в РФ, их нишу пытаются занять производители из Китая и Ирана. Одной из таких компаний стала Iran Khodro, которая уже продавала на рынке РФ седаны Samand. На этот раз иранский производитель планирует привезти в Россию седаны Runna и Tara, которые окажутся дешевле Lada Granta.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Оба седана могут появиться в России до конца этого года или в начале следующего. Седан Runna+ оснащается двигателем рабочим объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил и механической коробкой передач. В пересчете на рубли эта модель в Иране продается за 475 000 рублей.