Для регистрации машины теперь нужен новый документ

В России начали внедрять новые правила при растаможивании и регистрации в ГИБДД автомобилей, ввозимых из Казахстана. Теперь у автомобилистов требуют таможенные декларации. Об этом пишет Autonews.ru

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Причиной новых требований стали лазейки, которыми пользовались покупатели для снижения расходов на растаможку и оформление машин в РФ. По словам эксперта по подбору автомобилей Кирилла Чернова, теперь с помощью деклараций в ГИБДД проверяют, что стоимость машины при продаже и уплаченные таможенные платежи не занижены.

Как сообщили в ФТС, в 2022 году в России резко выросло количество ввозимых из Казахстана автомобилей. С начала года в страну завезли 6,5 тыс. машин, что в 15 раз больше чем за тот же период 2021 года. При этом, не все из них попадают в Россию законным способом.

По словам представителя Национального автомобильного союза Антона Шапарина, цены при ввозе автомобилей в Казахстан перегонщики занижают примерно в два раза. При этом выбор моделей, которые в дальнейшем отправляют в Россию, огромен.

«Встречались случаи, когда на люксовые модели в Казахстане цены занижали сразу в 5–6 раз. Вершина такой оценки — ввезенный Mercedes-Benz Maybach за 40$ тыс., притом, что его цена в Европе — около €230 тыс. Toyota Highlander стоит около $44 тыс., а оформляют их по цене $20 тыс.», — привел примеры Шапарин.