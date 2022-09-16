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38 минут назад

Новости автомира: для регистрации машины теперь нужен новый документ

Елена Прошина

В России начали внедрять новые правила при растаможивании и регистрации в ГИБДД автомобилей, ввозимых из Казахстана. Теперь у автомобилистов требуют таможенные декларации. Об этом пишет Autonews.ru

Для регистрации машины теперь нужен новый документ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной новых требований стали лазейки, которыми пользовались покупатели для снижения расходов на растаможку и оформление машин в РФ. По словам эксперта по подбору автомобилей Кирилла Чернова, теперь с помощью деклараций в ГИБДД проверяют, что стоимость машины при продаже и уплаченные таможенные платежи не занижены.

Как сообщили в ФТС, в 2022 году в России резко выросло количество ввозимых из Казахстана автомобилей. С начала года в страну завезли 6,5 тыс. машин, что в 15 раз больше чем за тот же период 2021 года. При этом, не все из них попадают в Россию законным способом.

В России подорожает зимняя резина

По словам представителя Национального автомобильного союза Антона Шапарина, цены при ввозе автомобилей в Казахстан перегонщики занижают примерно в два раза. При этом выбор моделей, которые в дальнейшем отправляют в Россию, огромен.

«Встречались случаи, когда на люксовые модели в Казахстане цены занижали сразу в 5–6 раз. Вершина такой оценки — ввезенный Mercedes-Benz Maybach за 40$ тыс., притом, что его цена в Европе — около €230 тыс. Toyota Highlander стоит около $44 тыс., а оформляют их по цене $20 тыс.», — привел примеры Шапарин.

Отмечается, что в Россию через Казахстан из Дубая, Омана и Кувейта поставляются Toyota Camry, Toyota Corolla, Mitsubishi L200, Pajero и Outlander, а также разные версии Nissan и Hyundai.

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