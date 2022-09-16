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3 часа назад

Новости автомира: BMW отзывает 246 кроссоверов X7 из-за неисправности третьего ряда

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что немецкая марка BMW отзывает 246 автомобилей X7, произведенных с 4 января 2019 года по 3 февраля 2022 года.

BMW отзывает кроссоверы X7 из-за неисправности третьего ряда
Фото: BMWBMW

Впервые проблема с третьим рядом сидений была замечена в феврале, когда BMW стало известно о сиденье, которое было произведено неправильно. На самом деле, именно сам поставщик заметил отсутствие пружины сжатия, которая фиксирует спинку сиденья.

Компания просмотрела свои производственные записи и изображения, сделанные во время сборки сидений, а также записи, содержащие электрические измерения, в которых фиксировалось складывание и раскладывание сидений во время тестирования в конце линии.

Кроме того, BMW провела полевую инспекцию, в ходе которой все доступные автомобили были проверены на предмет отсутствия пружин. Было обнаружено, что на ряде сидений пружины сжатия либо не были правильно настроены, либо вообще отсутствовали.

Наконец, компания приняла решение о проведении отзывной кампании, поскольку отсутствие или неправильное расположение пружин может привести к тому, что сиденья третьего ряда в X7 будут складываться в случае аварии, увеличивая риск получения травмы.

Автоновости,BMW,
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