BMW отзывает кроссоверы X7 из-за неисправности третьего ряда

Стало известно о том, что немецкая марка BMW отзывает 246 автомобилей X7, произведенных с 4 января 2019 года по 3 февраля 2022 года.

Фото: BMW BMW

Впервые проблема с третьим рядом сидений была замечена в феврале, когда BMW стало известно о сиденье, которое было произведено неправильно. На самом деле, именно сам поставщик заметил отсутствие пружины сжатия, которая фиксирует спинку сиденья.

Компания просмотрела свои производственные записи и изображения, сделанные во время сборки сидений, а также записи, содержащие электрические измерения, в которых фиксировалось складывание и раскладывание сидений во время тестирования в конце линии.

Кроме того, BMW провела полевую инспекцию, в ходе которой все доступные автомобили были проверены на предмет отсутствия пружин. Было обнаружено, что на ряде сидений пружины сжатия либо не были правильно настроены, либо вообще отсутствовали.