Глава АвтоВАЗа рассказал о Lada Granta-2

На днях появились подробности о готовящемся «новом поколении» Granta, которую построят на французской платформе CMF-B. Ее, как выяснил «Мотор», автопроизводитель может использовать вполне легально. Теперь же стало известно, что этот проект носит внутризаводское обозначение XJO, о чем журналистам рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Изначально предполагалось, что Гранта-2 выйдет на рынок в течение года-двух, однако в свете текущих событий выпуск новинки отложили на 2024-2025 годы — этого времени должно хватить, чтобы найти новых поставщиков и отладить логистические цепочки.

Известно, что новое семейство бюджетных автомобилей будет включать седан, универсал и его Cross-версию — с теми же кузовами в настоящее время выпускается и Granta, только в актуальной линейке присутствует еще и лифтбек.

В ходе пресс-конференции, посвящённой постгарантийному обслуживанию и запчастям, топ-менеджер АвтоВАЗа заявил, что комплектующие сейчас поставляют более 200 фирм. Более того, 75 процентов поставщиков не прекращали отгрузку деталей. 23 процента поставок уже восстановлены, оставшиеся два процента — это восстановленные отгрузки иностранных компонентов.

Помимо XJO, которое в целом обозначает «новое семейство автомобилей В-класса», в компании используют и еще одно внутризаводское обозначение — XJF. Как рассказал «Мотору» директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский, это «совсем новый Logan», который российский автопроизводитель имеет право выпускать по договоренностям с Renault, но который «не интересен с коммерческой точки зрения».