Электрический гиперкар GAC наберет «сотню» за 1,9 секунды

Китайская компания GAC представила электрический гиперкар под названием Aion Hyper SSR. Он выйдет на рынок в двух версиях, самая мощная из которых будет развивать 1225 лошадиных сил и разгоняться до 100 километров в час за 1,9 секунды. Электрокар получит 900-вольтовую батарею, минималистичный салон и продвинутую электронику с искусственным интеллектом. Продажи Aion Hyper SSR на китайском рынке начнутся в следующем году. Автомобиль в пересчете на рубли будет стоить около 11 миллионов.

Фото: © Aion © Aion

Бренд Aion запущен GAC Group в 2018 году. Сначала он был частью подразделения GAC New Energy, но в ноябре 2020-го оформился в самостоятельную марку. Правда, собственный логотип у Aion появился только сейчас, причем вместе с ним компания презентовала электрический гиперкар Hyper SSR. В продажу двухдверка поступит уже в следующем году с начальной ценой 1 286 000 юаней, что соответствует 11 миллионам рублей.

Aion

За эти деньги Aion предложит полностью углепластиковый кузов и подъемные двери с электроприводом. Силовая установка гиперкара тоже будет непростой — с преобразователями на карбиде кремния и 900-вольтовой архитектурой. Базовая версия сможет разгоняться до «сотни» за 2,3 секунды, но других характеристик нет. О топовом варианте Hyper SSR Ultimate информации больше, но ненамного.

Купе получит два электромотора суммарной мощностью 1225 лошадиных сил. Момент на колёсах, с учетом передаточного числа редуктора, составит 12 000 Нм (у GMC Hummer EV — 15 590 Нм). Заявлены время ускорения до ста 1,9 секунды (как у Tesla Roadster и Spyros Chaos Earth Version) и перегрузки на разгонах до 1,7 g.