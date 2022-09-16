Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: В России появится больше газовых автомобилей

Елена Прошина

Президент Национального исследовательского центра развития рынка газомоторного топлива Артем Данилов заявил, что через 10-15 лет каждый десятый автомобиль в России будет работать на газе. Об этом сообщают «Известия».

В России появится больше газовых автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Данилова, сейчас 2-3% автомобилей в России переведено на газ, но, учитывая поддержку газомоторной отрасли со стороны правительства, а также её востребованность для реализации экологических госпрограмм, эксперт прогнозирует, что такого транспорта будет становится всё больше и больше.

Данилов добавляет, что через 10-15 лет уже 10% автомобилей в России будут использовать газовое топливо. Кроме того, за этот же период можно переоборудовать на газ половину российского общественного транспорта.

Ранее эксперты рассказали, как перевезти автомобиль на газ.

Автоновости,Артем Данилов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители