В России появится больше газовых автомобилей

Президент Национального исследовательского центра развития рынка газомоторного топлива Артем Данилов заявил, что через 10-15 лет каждый десятый автомобиль в России будет работать на газе. Об этом сообщают «Известия».

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По словам Данилова, сейчас 2-3% автомобилей в России переведено на газ, но, учитывая поддержку газомоторной отрасли со стороны правительства, а также её востребованность для реализации экологических госпрограмм, эксперт прогнозирует, что такого транспорта будет становится всё больше и больше.

Данилов добавляет, что через 10-15 лет уже 10% автомобилей в России будут использовать газовое топливо. Кроме того, за этот же период можно переоборудовать на газ половину российского общественного транспорта.