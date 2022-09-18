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25 минут назад

Представлен кроссовер Chery GENE с революционным дизайном

Motor.ruиещё 1

Компания Chery представила концептуальный кроссовер GENE. Особенность новинки — революционный экстерьер. Прототип создан в качестве демонстрации новой дизайнерской философии Chery: с 2025 года в похожем стиле будут выполнены все модели китайской марки. Можно предположить, что серийным Chery достанутся светящиеся логотипы, фары и фонари с дневными ходовыми огнями во всю ширину кузова, минималистичные бамперы и практически вертикальные носы.

Представлен кроссовер Chery GENE с революционным дизайном
Фото: Motor.ruMotor.ru

Кроссовер Chery GENE — пятиметровый автомобиль шириной около двух метров и высотой 1,75 метра. У шоу-кара хитрые 23-дюймовые колёсные диски с огромным количеством спиц, внушительный дорожный просвет, длинная база и кузов типа универсал с раздвижным багажником. По задумке разработчиков, сзади размещаются квадрокоптеры.

Доступ в салон осуществляется через безрамочные распашные двери, центральная стойка отсутствует, внутри — четыре раздельных кресла с тонкими спинками. Привычных органов управления нет: спереди установлен 27-дюймовый экран. На массовых Chery подобных решений через три года ждать не приходится.

Известно, что Chery GENE — электрокар с солнечными панелями на крыше, но о технике китайский автопроизводитель умолчал.

Новая дизайнерская концепция Chery наверняка будет применима только к автомобилям материнской марки: для дочерних суббрендов Exeed, Omoda и Jetour китайский автогигант наверняка придумает собственный стиль.

Автоновости,Chery,
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