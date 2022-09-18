Представлен кроссовер Chery GENE с революционным дизайном

Компания Chery представила концептуальный кроссовер GENE. Особенность новинки — революционный экстерьер. Прототип создан в качестве демонстрации новой дизайнерской философии Chery: с 2025 года в похожем стиле будут выполнены все модели китайской марки. Можно предположить, что серийным Chery достанутся светящиеся логотипы, фары и фонари с дневными ходовыми огнями во всю ширину кузова, минималистичные бамперы и практически вертикальные носы.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Кроссовер Chery GENE — пятиметровый автомобиль шириной около двух метров и высотой 1,75 метра. У шоу-кара хитрые 23-дюймовые колёсные диски с огромным количеством спиц, внушительный дорожный просвет, длинная база и кузов типа универсал с раздвижным багажником. По задумке разработчиков, сзади размещаются квадрокоптеры.

Доступ в салон осуществляется через безрамочные распашные двери, центральная стойка отсутствует, внутри — четыре раздельных кресла с тонкими спинками. Привычных органов управления нет: спереди установлен 27-дюймовый экран. На массовых Chery подобных решений через три года ждать не приходится.

Известно, что Chery GENE — электрокар с солнечными панелями на крыше, но о технике китайский автопроизводитель умолчал.