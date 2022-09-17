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1 час назад

"АвтоВАЗ" раскрыл цены на новые версии Lada Niva Travel

Motor.ruиещё 1

АвтоВАЗ раскрыл цены на новые версии внедорожников Lada Niva Travel. С середины сентября покупатели смогут приобрести не только базовую версию Classic`22, но и переплатить за модификации Classic`22 Plus или Black`22. Увы, новшества сводятся к декору и немногочисленным опциям вроде легкосплавных дисков, задних подголовников и подстаканников, однако и удорожание незначительное — переплата относительно исходника составит 38 и 60 тысяч рублей.

"АвтоВАЗ" раскрыл цены на новые версии Lada Niva Travel
Фото: Motor.ruMotor.ru

АвтоВАЗ вернул Lada Niva Travel в гамму в конце августа, но первые три недели у дилеров были только базовые внедорожники на штамповках с рекомендуемой розничной ценой 998 900 рублей (заглавное фото). Теперь появятся варианты с расширенным набором опций:

Комплектация Classic`22 Plus за 1 036 900 рублей означает, что у внедорожника появляются 15-дюймовые легкосплавные диски с пятью спицами, рейлинги на крыши, кожух запасного колеса и двухцветные молдинги.

Промежуточная топ-версия Black`22 обойдётся в 1 058 900 рублей. У таких машин 16-дюймовые антрацитовые литые диски, чёрная обшивка потолка, оригинальная обивка кресел, добавляются центральный подлокотник, задние подголовники и зеркало в противосолнечном козырьке пассажира.

Более оснащённые «Нивы» (Comfort и Luxe) с подушками безопасности, кондиционером, антиблокировочной системой тормозов и аудиосистемой пока не выпускаются, не делает завод и внедорожники с приставкой Off-Road. В прайс-листе эти модификации есть, но на момент начала продаж цены ещё могут измениться.

На этой неделе АвтоВАЗ анонсировал апгрейд классической «Нивы». В 2023 году на заводе планируют оснастить Lada Niva Legend более мощным двигателем. По неофициальным данным, под капотом внедорожника появится «атмосферник» объёмом 1,8 литра.

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