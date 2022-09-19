На четырёх моделях Porsche обнаружили досадный дефект

Фирма Porsche отзовёт почти 200 тысяч машин из-за проблем с фарами. В мае автопроизводитель обнаружил, что на некоторых автомобилях отсутствуют уплотнительные колпачки, которые закрывают механизм горизонтальной регулировки фар. После анализа выяснилось, что неисправность глобальная: проблема может быть характерна для 193 259 спорткаров, кроссоверов и седанов Cayman S, Macan, Cayenne и Panamera, выпущенных в период с 2002 по 2019 год.

Фото: © Porsche © Porsche

Причина массового отзыва — возможное несоответствие автомобилей Porsche федеральным стандартам безопасности США. В случае непреднамеренного вмешательства в регулировки света фары ближнего света могут слепить встречных водителей, что недопустимо.

Владельцам машин, попадающих в группу риска, придётся внепланово посетить сервис. Porsche начнёт уведомлять хозяев с 29 октября; дилеры немецкой марки уже в курсе проблемы. Устранить неисправность просто: механики проверят фары и добавят герметизирующую крышку поверх механизма регулировки фар.