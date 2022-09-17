Китайский завод из Тулы заподозрили в намерении «поглотить» весь авторынок РФ

Эксперты Telegram-канала «Акценты средней полосы» рассказали, что руководство китайского автомобильного бренда Haval планирует увеличить мощности по всей России на 80%.
По данным канала, Haval намеревается не только увеличить выпуск автомобилей, но и представит новую модельную линейку.
Эксперты полагают, что машины китайского бренда, располагающего значительными производственными площадями в Туле, «будут пользоваться спросом» на фоне снижения количества автомобилей на складах и сокращения поставок транспортных средств из Европы и США.
Они отметили, что вместе с увеличением спроса будет постепенно расти и цена. В настоящее время стоимость Haval Jolion в стандартной комплектации составляет 2 млн рублей, что почти на 50% больше, чем в 2021 году.
Аналитики предполагают, что с учетом международной повестки, китайские автогиганты могут не только занять главенствующие позиции в сегменте иномарок, но и отобрать часть рынка у отечественных промышленников.