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27 минут назад

Китайский завод из Тулы заподозрили в намерении «поглотить» весь авторынок РФ

Илья Родин

Эксперты Telegram-канала «Акценты средней полосы» рассказали, что руководство китайского автомобильного бренда Haval планирует увеличить мощности по всей России на 80%.

Китайский завод из Тулы заподозрили в намерении «поглотить» весь авторынок РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, Haval намеревается не только увеличить выпуск автомобилей, но и представит новую модельную линейку.

Эксперты полагают, что машины китайского бренда, располагающего значительными производственными площадями в Туле, «будут пользоваться спросом» на фоне снижения количества автомобилей на складах и сокращения поставок транспортных средств из Европы и США.

Они отметили, что вместе с увеличением спроса будет постепенно расти и цена. В настоящее время стоимость Haval Jolion в стандартной комплектации составляет 2 млн рублей, что почти на 50% больше, чем в 2021 году.

Аналитики предполагают, что с учетом международной повестки, китайские автогиганты могут не только занять главенствующие позиции в сегменте иномарок, но и отобрать часть рынка у отечественных промышленников.

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