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37 минут назад

Ferrari пообещала сохранить дух марки в своём электромобиле

Motor.ruиещё 1

Марка Ferrari не устаёт анонсировать модели, которые открывают для итальянского автопроизводителя абсолютно новые ниши, в которых ранее бренд представлен не был. Вслед за первым в истории кроссовера Ferrari Purosangue компания из Маранелло готовит и первый в своей истории серийный электромобиль. Но фанатам расстраиваться рано — фирма обещает сделать батарейную модель такой же с точки зрения ощущений от вождения, как и машины с двигателем внутреннего сгорания.

Ferrari пообещала сохранить дух марки в своем электромобиле
Фото: Motor.ruMotor.ru

В интервью Top Gear новый исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья подтвердил выход в 2025 году электромобиля. Никаких детальных данных о грядущей новинке топ-менеджер не предоставил, но пообещал, что модель окажется «уникальным, настоящим Ferrari», которая «сохранит дух марки».

А заодно продемонстрирует, как компания сочетает свои фирменные традиции с передовыми техническими инновациями. Ранее стало известно, что компания работает над созданием двухместного полноприводного суперкара с четырьмя независимыми электромоторами – по одному на каждом колесе. Подобная схема позволит непрерывно корректировать крутящий момент и при необходимости активировать систему рекуперации кинетической энергии.

Ferrari также пообещала, что неизбежное увеличение массы ничуть не скажется на динамических характеристиках электромобиля в сравнении с существующими суперкарами с бензиновыми двигателями и гибридными силовыми установками.

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