В Китае протестировали летающий автомобиль

В Китае испытали технологию магнитной левитации автомобилей. Трехтонная машина проехала по шоссе, не касаясь земли, в 35 мм над поверхностью. Об испытаниях сообщает агентство «Синьхуа».

"Магнитный" автомобиль разработал Юго-Западный университет «Цзяотун». В него установили массив постоянных магнитов, а на дороге проложили проводниковую колею. Это позволило машине левитировать.

Развитие подобных транспортных средств на магнитной подвеске будет технологией ближайших лет, считает профессор Дэн Цзыган. Это позволит снизить потребление энергии и увеличить запас хода электромобилей.