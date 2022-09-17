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1 час назад

В Китае протестировали летающий автомобиль

Майк Габриелян

В Китае испытали технологию магнитной левитации автомобилей. Трехтонная машина проехала по шоссе, не касаясь земли, в 35 мм над поверхностью. Об испытаниях сообщает агентство «Синьхуа».

В Китае протестировали летающий автомобиль
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Магнитный" автомобиль разработал Юго-Западный университет «Цзяотун». В него установили массив постоянных магнитов, а на дороге проложили проводниковую колею. Это позволило машине левитировать.

Развитие подобных транспортных средств на магнитной подвеске будет технологией ближайших лет, считает профессор Дэн Цзыган. Это позволит снизить потребление энергии и увеличить запас хода электромобилей.

Ранее в КНР показали поезд на магнитной подушке (маглев), разгоняющийся до 600 километров в час.

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