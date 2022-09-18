ГИБДД будет строго наказывать заклеивающих госномера водителей

ГИБДД будет строго наказывать водителей, которые заклеивают буквы и меняют знаки на госномере. Нарушитель рискует получить штраф размером 5 000 рублей и остаться без прав на срок от 1 до 6 месяцев.

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Случаи, когда автомобилисты самовольно вносят изменения в госномера – не так уж редки. Некоторые водители заклеивают буквы бумагой, ставят пластиковую карточку, диск.

К примеру, был случай, когда владелец Skoda Superb заклеил черной изолентой часть буквы «С», превратив ее в «О». Свои действия он объяснил наличием большого количества неоплаченных штрафов на общую сумму более 50 000 рублей. Теперь, кроме наказания за уклонение от исполнения административного наказания, он будет лишен водительских прав сроком на один год.

Выявлять нарушителей помогают видеокамеры. На основе анализа фотоматериалов удается обнаруживать нечитаемые, измененные, подложные госномера. Водителей с видоизмененными номерами ищут не только на трассах, их могут вызывать в ГИБДД на спецкомиссию.

К подложным номерам относят и вошедшие в моду 3D номера, за которые ГИБДД будет наказывать, при этом нарушитель не обойдется скромной суммой штрафа в 500 рублей. Автомобилиста могут лишить прав на полгода.

Подложными номерами называют такие таблички, которые заведомо были изготовлены с нарушениями: шрифт, размер и толщина букв у них не соответствует стандартам. За это водителя оштрафуют на 2 500 рублей, с должностного лица взыщут от 15 000 до 20 000 рублей, с юридических лиц: до 500 000 рублей.

Если же табличка была изготовлена в соответствии с ГОСТом, но впоследствии в нее были внесены изменения, поверх цифр, букв помещены наклейки, то такие номера отнесут к категории видоизмененных. В этом случае штраф составит 5 000 рублей либо водителя лишат прав не срок 1-3 месяца.