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5 часов назад

Президент «АвтоВАЗа» ответил на вопрос о ржавчине на Lada

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Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что покраска автомобилей Lada осуществляется с помощью современных технологии. В частности, благодаря катафорезу машины не сталкиваются с ржавчиной, передает РИА Новости.

Президент «АвтоВАЗа» ответил на вопрос о ржавчине на Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — ответил Соколов на вопрос о том, как компания преодолевает проблему коррозии.

Глава «АвтоВАЗа» добавил, что гарантия от сквозной коррозии металла, которую обеспечивает автопроизводитель, составляет шесть лет.

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Ранее Соколов заявил о проблемах с импортозамещением при сборке Lada. По его словам, компания не нашла замену примерно трети компонентов (1,5 из 4,5 тысячи), из которых производят автомобиль.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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