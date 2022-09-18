Президент «АвтоВАЗа» ответил на вопрос о ржавчине на Lada

«Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — ответил Соколов на вопрос о том, как компания преодолевает проблему коррозии.