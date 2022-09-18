Российских чиновников решили пересадить на китайские автомобили

Уже не раз на всеобщее обсуждение поднимали вопрос о транспортных средствах, на которых ездят российские чиновники. В СМИ появилась информация, что представителей правительства РФ будут пересаживать на транспортные средства китайского автопрома.

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По заявлению экспертов, часть автопарка Ленинградской обл. будет включать автомобили китайского производства. Об этом заявил Александр Дрозденк, занимающий должность главы региона. Пока точно непонятно, о каких именно брендах и моделях ведётся речь.

Губернатор Ленинградской области отметил, что он принял решение, что представители регионального правительства будут пересаживаться на автотранспорт, который был выпущен китайскими автопроизводителями.

Александр Дрозденк надеется, что корейские автомобильные предприятия, являющиеся партнёрами отечественного автопрома, вернутся в дальнейшем на российский авторынок, а также продолжат свою деятельность, связанную с производством транспортных средств.

Автомобильный парк для действующих чиновников Ленинградской обл., помимо китайских машин, должен пополниться также отечественным автотранспортом.

Дрозденко заметил, что некоторые государственные ведомства региона активно уже пользуются транспортными средствами бренда Lada. По словам губернатора, в их число вошёл архитектурно-строительный надзор, Ростехнадзор и экомилиция. Региональными властями активно закупаются модели Lada Largus. В этом случае речь ведётся о десятках машин.

Раньше о намерении приобретения крупной партии Lada было заявлено сервисом Яндекс Такси. Поздней факт переговоров подтвердило руководство АвтоВАЗа. В данном случае российский сервис выступил от лица одновременно нескольких современных таксопарков-партнёров.