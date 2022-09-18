Дилеры решили засудить Aston Martin за гиперкар Valkyrie

Представленный несколько лет назад гиперкар Aston Martin Valkyrie до сих пор получили не все клиенты, зато вокруг модели уже разразился скандал. Выяснилось, что помимо технической помощи компании Red Bull Advanced Technologies и гениального конструктора Формулы-1 Эдрианом Ньюи, в проекте поучаствовали и два автомобильных дилера, который помогли с финансированием модели. А сейчас бизнесмены хотят получить от компании компенсацию своих вложений.

Фото: Aston Martin Aston Martin

Иск к Aston Martin подали швейцарские бизнесмены Андреас Бенцигер и Флориан Камельгер. Дела у их автосалона шли настолько успешно, а связи с состоятельными клиентами были такими тесными, что в 2016 году они частично профинансировали создание Valkyrie, модели Valhalla, а также некоего третьего автомобиля.

В обмен на это им пообещали гарантированные выплаты роялти в размере трёх процентов, что составляет около 170 миллионов долларов США. При этом машины, на которые требовалось финансирование, в итоге либо уже появились, либо находятся на финальной стадии разработки и доводки.