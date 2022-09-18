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54 минуты назад

Дилеры решили засудить Aston Martin за гиперкар Valkyrie

Motor.ru

Представленный несколько лет назад гиперкар Aston Martin Valkyrie до сих пор получили не все клиенты, зато вокруг модели уже разразился скандал. Выяснилось, что помимо технической помощи компании Red Bull Advanced Technologies и гениального конструктора Формулы-1 Эдрианом Ньюи, в проекте поучаствовали и два автомобильных дилера, который помогли с финансированием модели. А сейчас бизнесмены хотят получить от компании компенсацию своих вложений.

Дилеры решили засудить Aston Martin за гиперкар Valkyrie
Фото: Aston MartinAston Martin

Иск к Aston Martin подали швейцарские бизнесмены Андреас Бенцигер и Флориан Камельгер. Дела у их автосалона шли настолько успешно, а связи с состоятельными клиентами были такими тесными, что в 2016 году они частично профинансировали создание Valkyrie, модели Valhalla, а также некоего третьего автомобиля.

В обмен на это им пообещали гарантированные выплаты роялти в размере трёх процентов, что составляет около 170 миллионов долларов США. При этом машины, на которые требовалось финансирование, в итоге либо уже появились, либо находятся на финальной стадии разработки и доводки.

Швейцарцы, однако, обещанных от Aston Martin выплат до сих пор так и не получили. В итоге был подан иск в суд, который сейчас уже находится на ранней стадии рассмотрения.

Автоновости,Aston Martin,Эдриан Ньюи,
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