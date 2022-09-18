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3 часа назад

Лихача на Mercedes задержали на Кремлевской набережной после погони

Елена Прошина

В Москве на Кремлевской набережной сотрудники ГИБДД задержали после погони водителя каршерингового автомобиля марки Mercedes. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Лихача задержали на Кремлевской набережной после погони
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инспекторы в районе Арбатской площади предложили остановиться водителю каршеринга. Он проигнорировал их просьбу и попытался скрыться.

Сотрудники полиции начали преследование нарушителя и, «в кратчайшие сроки», задержали его на Кремлевской набережной, после чего доставили в отдел для разбирательства.

Ранее сообщалось, что водитель на машине, принадлежащей каршеринговому агентству, сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в одну из столичных клиник.

Автоновости,ГИБДД,
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