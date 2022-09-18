Лихача задержали на Кремлевской набережной после погони

В Москве на Кремлевской набережной сотрудники ГИБДД задержали после погони водителя каршерингового автомобиля марки Mercedes. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инспекторы в районе Арбатской площади предложили остановиться водителю каршеринга. Он проигнорировал их просьбу и попытался скрыться.

Сотрудники полиции начали преследование нарушителя и, «в кратчайшие сроки», задержали его на Кремлевской набережной, после чего доставили в отдел для разбирательства.