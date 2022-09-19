BMW выпустит два «начальных» электрокара

Компания BMW к 2025 году запустит новую линейку электромобилей под названием Neue Klasse. Помимо седана и кроссовера, в неё войдут модели начального уровня, электрические эквиваленты нынешней 1- и 2-серии. По словам инсайдеров, «единичка» выйдет на рынок в 2027-м, «двойка» — в 2028-м. Обе будет построены на новой электрической архитектуре и получат батареи с улучшенными характеристиками.

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Электрокары BMW новой волны появятся к концу этой пятилетки. Первыми моделями так называемого Neue Klasse станут компактный седан и спортивный кроссовер, но уже через несколько лет к ним присоединятся две машины начального уровня: i1 и i2. Электрическая «единичка» выйдет не раньше 2027 года, ну а «двойка» — только в 2028-м.

Обе будут построены на новой электрической архитектуре с литий-ионным аккумуляторами следующего поколения. В этих батареях собираются использовать ячейки другого формата и состава, что даст 20-процентный прирост мощности и позволит немного увеличить дальность хода. Выпускать ячейки для Neue Klasse будут «гигафабрики» в Европе и Китае. Партнёрами BMW выступят CATL и EVE Energy.