Kia обновила «другой» седан Cerato

В Китае представили рестайлинговый седан Kia K3 (Cerato на других рынках). Модель слегка отличается от глобальной версии, например, у неё оригинальный дизайн передка и иначе оформленный салон. Гамма двигателей прежняя: «атмосферник» объемом 1,5 литра и турбомотор 1.4. Цены пока не объявлены. Дореформенные седаны сейчас стоят от 109 800 юаней (или 940 тысячам рублей по текущему курсу).

Фото: © Kia © Kia

Официальной премьере рестайлингового Kia K3 предшествовала публикация фотографий из базы китайского Минпромторга. После обновления «другой» седан стал больше похож на глобальную версию модели и на старшую Kia K5. Причем изменился не только передок, но и задний бампер вместе с фонарями.

Kia

Kia

В салоне обращает внимание сенсорный блок климат-контроля, широкоформатный центральный дисплей и цифровая приборка диагональю 10,25 дюйма вместо прежнего семидюймового экранчика. Селектор трансмиссии тоже новый — с индикацией режимов на самой рукоятке.

Kia

Базовый двигатель Kia K3 — это по-прежнему «атмосферник» 1.5 (115 л.с.), совмещенный с вариатором IVT. Турбомотор 1.4 T-GDI тоже сохранился, но стал мощнее: теперь 140 лошадиных сил вместо 130. Он работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом».

Кроме того, нынешний седан ещё может быть электромобилем (184 л.с., 310 Нм, 48,6 кВт•ч), но его пока не обновили.