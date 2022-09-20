Kia обновила «другой» седан Cerato

В Китае представили рестайлинговый седан Kia K3 (Cerato на других рынках). Модель слегка отличается от глобальной версии, например, у неё оригинальный дизайн передка и иначе оформленный салон. Гамма двигателей прежняя: «атмосферник» объемом 1,5 литра и турбомотор 1.4. Цены пока не объявлены. Дореформенные седаны сейчас стоят от 109 800 юаней (или 940 тысячам рублей по текущему курсу).
Официальной премьере рестайлингового Kia K3 предшествовала публикация фотографий из базы китайского Минпромторга. После обновления «другой» седан стал больше похож на глобальную версию модели и на старшую Kia K5. Причем изменился не только передок, но и задний бампер вместе с фонарями.
В салоне обращает внимание сенсорный блок климат-контроля, широкоформатный центральный дисплей и цифровая приборка диагональю 10,25 дюйма вместо прежнего семидюймового экранчика. Селектор трансмиссии тоже новый — с индикацией режимов на самой рукоятке.
Базовый двигатель Kia K3 — это по-прежнему «атмосферник» 1.5 (115 л.с.), совмещенный с вариатором IVT. Турбомотор 1.4 T-GDI тоже сохранился, но стал мощнее: теперь 140 лошадиных сил вместо 130. Он работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом».
Кроме того, нынешний седан ещё может быть электромобилем (184 л.с., 310 Нм, 48,6 кВт•ч), но его пока не обновили.
Рестайлинговые K3 выйдут на китайский рынок до конца года. Цен пока нет. Дореформенные седаны сейчас стоят от 109 800 юаней, что соответствует 940 тысячам рублей.