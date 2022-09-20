«АвтоВАЗ» вернет автомобилям ABS

«В следующем году мы планируем в достаточной степени локализовать Lada Vesta и начать выпускать их с марта 2023 года, а также восстановить выпуск Lada Largus. Кроме того, в начале следующего года намерены вернуть среди комплектаций такую функцию, – это принципиальный, ключевой момент, – как ABS», – рассказал глава «АвтоВАЗа».