«АвтоВАЗ» вернет автомобилям ABS

Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в ходе совещания в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности. Концерн также планирует вернуть в машины еще нескольких важных функций.
«В следующем году мы планируем в достаточной степени локализовать Lada Vesta и начать выпускать их с марта 2023 года, а также восстановить выпуск Lada Largus. Кроме того, в начале следующего года намерены вернуть среди комплектаций такую функцию, – это принципиальный, ключевой момент, – как ABS», – рассказал глава «АвтоВАЗа».
К 2024 году компания хочет вернуть функцию поддержки устойчивости автомобиля – ESP. А в мае следующего года могут вновь начать выпуск 16-клапанного двигателя.