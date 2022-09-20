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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» вернет автомобилям ABS в следующем году

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в ходе совещания в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности. Концерн также планирует вернуть в машины еще нескольких важных функций.

«АвтоВАЗ» вернет автомобилям ABS
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В следующем году мы планируем в достаточной степени локализовать Lada Vesta и начать выпускать их с марта 2023 года, а также восстановить выпуск Lada Largus. Кроме того, в начале следующего года намерены вернуть среди комплектаций такую функцию, – это принципиальный, ключевой момент, – как ABS», – рассказал глава «АвтоВАЗа».

К 2024 году компания хочет вернуть функцию поддержки устойчивости автомобиля – ESP. А в мае следующего года могут вновь начать выпуск 16-клапанного двигателя.

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