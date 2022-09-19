BMW заменит кросс-купе X4 на электромобиль iX4, утверждает портал BMWBlog. По данным издания, «батарейный» кроссовер появится в конце 2026 года и будет базироваться на платформе Neue Klasse. Причина отказа от топливного X4 проста: маркетологи BMW предполагают, что кросс-купе с двигателями внутреннего сгорания просто не будет пользоваться достаточным спросом. «Родственный» BMW X3 в третье поколение всё-таки перейдёт, причём модификация iX3 у него тоже будет.

Фото: © BMW X4 G02 © BMW X4 G02

Инсайдер утверждает, что по подсчётам BMW объёмов продаж нового X4 не хватит, чтобы окупить инвестиции на его разработку. Таким образом, на основе обновлённой архитектуры CLAR создадут только один компактный кроссовер третьего поколения — X3 с ожидаемым индексом G46.

Любопытно, что в BMWBlog называют в качестве предполагаемой даты начала производства нового BMW iX4 2026 год и подтверждают, что кросс-купе получит улучшенные батареи. Ранее председатель совета правления BMW AG заявил, что первенцами марки на платформе Neue Klasse будут электроседан и неназванный спортивный кроссовер. В теории iX4 попадает под определение «спортивного кроссовера»; совпадают и примерные сроки дебюта.