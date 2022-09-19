Минпромторг продолжит стимулировать спрос на отечественные машины

Министерство промышленности и торговли РФ намерено продолжать стимулировать спрос на отечественные автомобили. Об этом сообщил в интервью «Известиям» глава министерства Денис Мантуров. Однако на следующий год на субсидии россиянам, желающим приобрести автомобиль, заложено вдвое меньше средств — 9,8 миллиарда рублей. В последующие два года объем поддержки, по плану Минпромторга, будет увеличиваться, но не достигнет 21 миллиардов рублей, выделенных в 2022 году.

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В 2023 году на реализацию программ льготного автокредитования в России заложено 9,8 миллиарда рублей: такая сумма уже зафиксирована в проекте бюджета на следующий год. В 2024 году она, по плану, вырастет до 17 миллиардов рублей, а в 2025-м — до 19 миллиардов.

В нынешнем году на меры господдержки выделено около 21 миллиарда рублей, напомнил Денис Мантуров. По подсчетам экспертов, этого должно хватить на льготную реализацию более 75 тысяч машин. С 2023 по 2025 год государство поможет россиянам приобрести еще 190 тысяч автомобилей.

Ранее источники «Коммерсанта» уже сообщали, что в следующем году поддержка спроса «значительно сократится», а заложенная на нее сумма не превысит 10 миллиардов рублей. Это объясняется недостатком платежей со стороны самой отрасли: субсидии традиционно складывались из поступлений от утильсбора, которые практически отсутствуют из-за того, что производства простаивают.