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2 часа назад

Новости автомира: россиянам назвали три причины пересесть на Lada

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, почему россиянам следует начать ездить на Lada. Так, по его словам, данный автомобиль максимально адаптирован для РФ и отвечает по своим потребительским качествам всем современным трендам, передает агентство «Прайм».

Как указал Соколов, данная машина является легендарной. Кроме того, она устремлена в будущее, добавил собеседник. Именно эти причины назвал топ-менеджер, по которым россиянам следует сделать выбор в пользу Lada.

«Я уверен, что у команды «АвтоВАЗа» и у нашего бренда Lada будет такое же уверенное будущее, как и ее большая история», — подчеркнул Соколов.

Он считает, что «АвтоВАЗ» может конкурировать с брендами из Китая, которые в настоящее время увеличивают свою долю на рынке России.

Ранее официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский сообщил об отсутствии у компании планов возобновлять производство модели Lada Xray. По его словам, ситуация обусловлена высокой долей импортируемых компонентов.

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Президент «АвтоВАЗа» сообщал о планах компании заняться восстановлением практически всей досанкционной линейки в 2023 году.

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