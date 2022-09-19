Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, почему россиянам следует начать ездить на Lada. Так, по его словам, данный автомобиль максимально адаптирован для РФ и отвечает по своим потребительским качествам всем современным трендам, передает агентство «Прайм».
Как указал Соколов, данная машина является легендарной. Кроме того, она устремлена в будущее, добавил собеседник. Именно эти причины назвал топ-менеджер, по которым россиянам следует сделать выбор в пользу Lada.
«Я уверен, что у команды «АвтоВАЗа» и у нашего бренда Lada будет такое же уверенное будущее, как и ее большая история», — подчеркнул Соколов.
Он считает, что «АвтоВАЗ» может конкурировать с брендами из Китая, которые в настоящее время увеличивают свою долю на рынке России.
Ранее официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский сообщил об отсутствии у компании планов возобновлять производство модели Lada Xray. По его словам, ситуация обусловлена высокой долей импортируемых компонентов.
Президент «АвтоВАЗа» сообщал о планах компании заняться восстановлением практически всей досанкционной линейки в 2023 году.