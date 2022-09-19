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2 часа назад

Новости автомира: Крымчанин украл гараж вместе с машиной и мотороллером

Газета.Ruиещё 2

В Инкермане местный житель украл металлический гараж вместе с «Запорожцем» и мотороллером, которые находились внутри. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

В Крыму украли гараж вместе с машиной и мотороллером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предварительно установлено, что 50-летний местный житель для похищения гаража арендовал грузовой транспорт. Внутри гаража находились «ЗАЗ-968» и мотороллер.

Гараж и «Запорожец» мужчина сдал в пункт приема металлолома, а мотороллер продал на онлайн-платформе. Вырученные деньги он потратил на свои нужды.

Инкерманские оперативники задержали подозреваемого краже. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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