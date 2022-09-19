Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» сообщил о рекорде

Лера Букина

Компании «АвтоВАЗ» в августе удалось увеличить долю на российском авторынке до рекордного уровня. Она выросла почти 40%, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

«По итогам августа месяца продажи Lada побили исторические рекорды нового времени. Если мы, как правило, занимали долю 20-22%, иногда до 25% машин бренда, то в августе вплотную подошли к планке в 40%», — подчеркнул он.

Как стало известно ранее, в последнем месяце лета компания продала 18 087 машин Lada, что на 75,2% превышает показатель июля. Однако данное значение на 7% меньше результатов 2021 года.

Соколов также сообщил о готовности «АвтоВАЗа» конкурировать с китайскими брендами.

«Мы готовы к конкуренции, пожалуйста», — указал он.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, почему россиянам следует начать ездить на Lada. В частности, по его словам, данный автомобиль максимально адаптирован для РФ и отвечает по своим потребительским качествам всем современным трендам.

Россиянам назвали три причины пересесть на Lada

Как писали СМИ, в России ожидается значительное сокращение господдержки спроса в автопроме в 2023 году в связи с недостатком платежей со стороны самой отрасли.

Автоновости,Видео,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители