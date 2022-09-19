Замечен Geely Preface с гигантским поворотным дисплеем

Geely тестирует еще одно обновление своего седана Preface, который дебютировал в середине лета. Похоже, главная новинка — это большой сенсорный дисплей, расположенный посередине приборной панели. Прямо сейчас Preface доступен только с 12,3-дюймовым экраном. Размер диагонали новинки неизвестен, но может быть больше 15 дюймов.

Автомобильный суббренд Geometry, принадлежащий Geely Group, упомянул об использовании новой операционной системы Huawei в своих информационно-развлекательных устройствах. Этот также может работать на этой ОС. Другие видимые изменения дизайна включают приборную панель, дверные панели и центральный туннель. Элементы управления HVAC также не видны, поэтому вполне вероятно, что в новой версии они станут виртуальными.