АвтоВАЗ нашел способ защитить свои машины от коррозии

Не секрет, что за отечественными автомобилями старого поколения был такой грешок - по прошествии нескольких лет кузов мог "зацвести". О чем рассказывали эксперты в автообзорах и давали советы, как победить такую напасть, предлагая сварку, особую покраску или полную замену деталей - порогов, крыльев, дверей. Впрочем, многие ограничивались так называемым косметическим ремонтом.

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Теперь, по словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, найден метод, по которому автомобили Lada больше не будут ржаветь. Это современная технология покраски.

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- Сейчас освоена и применяется современная технология покраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза, - пояснил Максим Соколов.

На деле это выглядит так: под воздействием электрического поля частицы грунта притягиваются ко всей поверхности детали равномерным слоем, заполняя любые неровности. При этой технологии слой красящего вещества наносится на металл с точностью до микрона. Во время электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла. Благодаря этому сейчас гарантию от сквозной коррозии на шесть лет имеет вся современная линейка автомобилей АвтоВАЗа.

Кстати, в ближайшее время она еще расширится за счет создания новых моделей Lada. Во-первых, это кроссовер на платформе Lada Vesta, Во-вторых, B-семейство на базе Lada Granta. Ранее Соколов анонсировал разработку первых 25 прототипов автомобилей этого семейства. Модели уже прошли ряд испытаний, в том числе по безопасности. Автомобили класса B ориентированы на городские поездки. Они продаются в среднем ценовом сегменте.

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, новые модели должны встать на конвейер в 2024-2025 годах. При этом он уточнил, что в 2023 году АвтоВАЗу поставлена задача выпустить до 500 тысяч автомобилей.