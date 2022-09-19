АвтоВАЗ нашел способ защитить свои машины от коррозии

Не секрет, что за отечественными автомобилями старого поколения был такой грешок - по прошествии нескольких лет кузов мог "зацвести". О чем рассказывали эксперты в автообзорах и давали советы, как победить такую напасть, предлагая сварку, особую покраску или полную замену деталей - порогов, крыльев, дверей. Впрочем, многие ограничивались так называемым косметическим ремонтом.
Теперь, по словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, найден метод, по которому автомобили Lada больше не будут ржаветь. Это современная технология покраски.
- Сейчас освоена и применяется современная технология покраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза, - пояснил Максим Соколов.
На деле это выглядит так: под воздействием электрического поля частицы грунта притягиваются ко всей поверхности детали равномерным слоем, заполняя любые неровности. При этой технологии слой красящего вещества наносится на металл с точностью до микрона. Во время электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла. Благодаря этому сейчас гарантию от сквозной коррозии на шесть лет имеет вся современная линейка автомобилей АвтоВАЗа.
Кстати, в ближайшее время она еще расширится за счет создания новых моделей Lada. Во-первых, это кроссовер на платформе Lada Vesta, Во-вторых, B-семейство на базе Lada Granta. Ранее Соколов анонсировал разработку первых 25 прототипов автомобилей этого семейства. Модели уже прошли ряд испытаний, в том числе по безопасности. Автомобили класса B ориентированы на городские поездки. Они продаются в среднем ценовом сегменте.
По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, новые модели должны встать на конвейер в 2024-2025 годах. При этом он уточнил, что в 2023 году АвтоВАЗу поставлена задача выпустить до 500 тысяч автомобилей.
Спрос на продукцию отечественного автопрома постепенно восстанавливается. По оценке президента АвтоВАЗа, он может вырасти от минимумов этого года на уровне 600-650 тысяч автомобилей до миллиона. Ожидается, что к 2030 году российский рынок восстановится до уровня 1,5 миллиона автомобилей, а к 2035-му он вырастет до 2 миллионов машин. Такого прогноза придерживаются и эксперты отрасли.