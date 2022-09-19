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48 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ назвал полный прайс-лист на упрощенные Niva Travel

ПроКроссовер.руиещё 2

Внедорожник LADA Niva Travel в упрощенной версии появился у дилеров в августе, но в единственной комплектации Classic’22. Сейчас к нему добавились еще две версии Classic’22 Plus и [Black]’22. Все три внедорожника LADA Niva Travel АвтоВАЗ анонсировал изначально, но стоимость новых двух не была названа и они не поставлялись дилерам.

АвтоВАЗ назвал полный прайс-лист на упрощенные Niva Travel
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Внедорожник в версии Classic`22 Plus стоит на 38 000 рублей дороже, чем в базовой версии Classic`22, а рекомендуемая розничная цена составит 1 036 900 рублей. Внедорожник в версии [Black]’22 будет предлагаться дилерами по цене от 1 058 900 рублей, то есть на 60 000 рублей дороже базового варианта. Внедорожник Niva Travel Classic’22 стоит 998 900 рублей и доступен для заказа уже два месяца.

Все версии внедорожника LADA Niva Travel приводятся в движение от 1,7 литрового двигателя мощностью 80 лошадиных сил и 5-ступенчатой «механикой», через полный постоянный привод.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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