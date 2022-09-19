АвтоВАЗ назвал полный прайс-лист на упрощенные Niva Travel

Внедорожник LADA Niva Travel в упрощенной версии появился у дилеров в августе, но в единственной комплектации Classic’22. Сейчас к нему добавились еще две версии Classic’22 Plus и [Black]’22. Все три внедорожника LADA Niva Travel АвтоВАЗ анонсировал изначально, но стоимость новых двух не была названа и они не поставлялись дилерам.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Внедорожник в версии Classic`22 Plus стоит на 38 000 рублей дороже, чем в базовой версии Classic`22, а рекомендуемая розничная цена составит 1 036 900 рублей. Внедорожник в версии [Black]’22 будет предлагаться дилерами по цене от 1 058 900 рублей, то есть на 60 000 рублей дороже базового варианта. Внедорожник Niva Travel Classic’22 стоит 998 900 рублей и доступен для заказа уже два месяца.