ОСАГО резко подорожало в России

Средняя стоимость ОСАГО в России повысилась на 6% за несколько дней. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные агрегатора «Сравни».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в период с 13 по 16 сентября средний чек достиг 6841 рубля, тогда как до этого он доходил максимум до 6,4 тыс. рублей. Его стоимость в апреле составляла 5,5 тыс. Эксперты ожидают повышения показателя 7,2 тыс. к концу года.

По словам директора по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александра Крайника, тарифы подорожали из-за повышения стоимости запчастей несколько месяцев назад. Компаниям придется возмещать убытки уже по новым ценам на детали тем, кто купил полис по старой стоимости до марта 2022 года, указал он.

Факт корректировки тарифов после расширения границ коридора регулятором был подтвержден крупнейшими страховыми компаниями. По их данным, рост максимально составил 26%. При этом это было точечное подорожание, указали в компаниях.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин прогнозирует увеличение средней цены ОСАГО более чем на 20% в сравнении с уровнями первых двух месяцев этого года.