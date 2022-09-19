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1 час назад

Новости автомира: в России предложили временно отменить предельный срок гарантийного ремонта

Motor.ru

В правительстве обсуждают предложение участников авторынка о введении девятимесячного моратория на применение отдельных положений закона «О защите прав потребителей», а именно той части, которая устанавливает предельный срок ремонта автомобилей по гарантии – он составляет 45 дней. Из-за санкций и разрыва логистических цепочек большинство зарубежных компаний не могут оперативно импортировать в Россию оригинальные запчасти. По закону, за срыв сроков ремонта им грозят крупные штрафы, из-за чего автоконцерны и дилеры опасаются банкротств.

Предельный срок гарантийного ремонта предложили временно отменить
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Как сообщает «Коммерсантъ», Минэкономики в начале сентября направило в Минпромторг и Роспотребнадзор предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) о девятимесячном моратории. В Роспотребнадзоре считают это предложение «неприемлемым» и предупреждают: если мораторий будет введен, в сервисных центрах будут использовать эту поблажку недобросовестно – качество клиентского сервиса снизится, а сроки ремонта будут затягиваться на непрогнозируемый срок.

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«В рамках действующего законодательства имеется достаточно правовых инструментов для урегулирования ситуаций, связанных с невозможностью исполнения автоконцернами своих обязательств перед клиентами при наступлении определенных событий, на которые ни одна из сторон не может повлиять», – отмечают в Роспотребнадзоре.

В АЕБ в свою очередь приводят в пример ситуацию, при которой в случае годовой задержки гарантийного ремонта автомобиля стоимостью 3,5 миллиона рублей неустойка составит 6,4 миллиона рублей, а с учетом штрафа за срыв сроков может достигать и 10,5 миллиона рублей. И если не отменить требования по предельному сроку гарантийного ремонта, дилеров и автопроизводителей ждет вал судебных исков, которые могут их обанкротить.

Эта инициатива обсуждалась еще в начале июня. Тогда Минэкономики предложило Минпромторгу и Роспотребнадзору несколько вариантов решения проблем дилеров с гарантийным ремонтом из-за задержек поставок запчастей. В частности, была озвучена идея увеличить сроки ремонта по гарантии с 45 до 90 дней и ввести мораторий на взыскание с компаний штрафов в размере 50 процентов от суммы, которую суд присуждает за неисполнение любых обязательств.

Автоновости,Коммерсант,Роспотребнадзор,Минпромторг,
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