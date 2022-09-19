Насколько в России подорожали автозапчасти

В России зафиксировано повышение стоимости некоторых популярных автомобильных запчастей на 45–65%. Об этом сообщает Autonews.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что ситуация обусловлена дефицитом, который возник в связи с уходом части автопроизводителей и поставщиков из России. Остается единственный выход — ввозить альтернативы по схеме параллельного импорта через посредников, указывает портал.

В Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК) указали на постепенное расширение потока запчастей в Россию по параллельному импорту. Там же отметили, что детали для автомобилей ввозят на территорию РФ волнообразно и небольшими партиями. В этой связи, как сообщили в АДАК, говорить о стабильных поставках преждевременно. Также рано анонсировать падение цен, добавили в организации.

«Поставки нестабильны: привез, распродал — опять дефицит. Но по сравнению с тем, что было в мае—июне, когда вообще никто почти ничего не завозил, мы видим, что рынок постепенно наполняется», — подчеркнул директор АДАК Алексей Певхенен.

Он же отметил снижение цен после резкого роста в феврале—марте. Вместе с тем собеседник считает, что стоимость автозапчастей пока еще слишком высокая, поскольку каналы отработать пока не удалось. Певхенен не прогнозирует снижения цен до уровня, который наблюдался до февраля.

По данным международной сети автосервисов FIT SERVICE, больше всего взлетели в цене автомобильные колодки — на 65%. Моторное синтетическое масло подорожало на 40%.

По словам Певхенена, благодаря укреплению курса рубля стоимость автозапчастей сдерживается. Однако при падении курса на рынке будет наблюдаться новый виток роста цен, предупредил специалист.