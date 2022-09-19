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2 часа назад

Новости автомира: Mercedes-AMG анонсировал гибридный C 63

Motor.ru

Подразделение Mercedes-AMG продолжает подогревать интерес к премьере нового поколения C 63. Известно, что очередная версия «заряженного» седана впервые получит гибридную силовую установку, а также будет доступна исключительно с системой постоянного полного привода 4Matic. При этом динамические характеристики модели специалисты пока не раскрывают. Премьера главного конкурента BMW M3 состоится послезавтра. А пока немецкая марка опубликовала очередной тизер будущей новинки.

Mercedes-AMG показала самый мощный C 63 в истории
Фото: Motor.ruMotor.ru

Взамен четырехлитрового V8 с двумя турбинами, который выдавал 510 лошадиных сил, новое поколение C 63 получит гибридную систему, состоящую из двухлитровой «четверки» с 48-вольтовым стартер-генератором и электрической турбиной на передней оси, а также отдельного 204-сильного электромотора на задней. Суммарная отдача установки составит 670 лошадиных сил. Динамические характеристики в компании не раскрывают, однако эксперты считают, что мощности седана достаточно, чтобы преодолеть «сотню» примерно за 3,5 секунды.

На новом изображении специалисты продемонстрировали силуэт C 63, выполненный в красном цвете кузова. Мировая премьера «заряженного» седана состоится уже 21 сентября. Кроме того, известно, что Mercedes-AMG не собирается обновлять C 63 в кузовах купе и кабриолет. Их место в будущем займёт новая модель под названием CLE.

В конце мая Mercedes-AMG привёз на Нюрбургринг прототип C 63. Тогда же не немецкая марка раскрыла некоторые технические подробности будущей новинки.

Автоновости,BMW M3,BMW,
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