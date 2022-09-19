Проезд по российским трассам могут сделать бесплатным для электрокаров

В России готовятся меры стимуляции спроса на электрокары. Среди них — бесплатный проезд по платным трассам, который могут ввести с 2023 года, рассказал «Известиям» близкий к правительству источник. По словам замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова, эта мера будет действовать три года, и сейчас в министерстве уже разрабатывают соответствующие проекты нормативно-правовых актов. Однако есть и сложности: пока не определены источники доходов, которых лишатся операторы платных дорог при введении такой льготы.

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О том, что в России планируется ввести преференции для владельцев электромобилей и гибридных машин, сообщалось в начале лета. Тогда речь шла не только о бесплатном проезде по трассам, но и о частичной либо полной отмене транспортного налога. В августе правительство поручило министерствам подготовить предложения для введения бесплатного проезда для электрокаров сроком на три года.

Такая мера должна побудить россиян пересесть на электрокары, сделав их более привлекательным и выгодным для владельца транспортом. Также в список «поблажек» для стимуляции спроса может войти бесплатная парковка.

При этом не исключено, что меры не удастся ввести в обозначенный срок. По словам источника «Известий», законодатели могут не успеть принять нормативно-правовые акты, так как пока неясно, откуда операторам платных трасс буду поступать выпадающие доходы при отмене оплаты со стороны владельцев «батарейных» машин.