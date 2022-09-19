Проезд по российским трассам могут сделать бесплатным для электрокаров

В России готовятся меры стимуляции спроса на электрокары. Среди них — бесплатный проезд по платным трассам, который могут ввести с 2023 года, рассказал «Известиям» близкий к правительству источник. По словам замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова, эта мера будет действовать три года, и сейчас в министерстве уже разрабатывают соответствующие проекты нормативно-правовых актов. Однако есть и сложности: пока не определены источники доходов, которых лишатся операторы платных дорог при введении такой льготы.
О том, что в России планируется ввести преференции для владельцев электромобилей и гибридных машин, сообщалось в начале лета. Тогда речь шла не только о бесплатном проезде по трассам, но и о частичной либо полной отмене транспортного налога. В августе правительство поручило министерствам подготовить предложения для введения бесплатного проезда для электрокаров сроком на три года.
Такая мера должна побудить россиян пересесть на электрокары, сделав их более привлекательным и выгодным для владельца транспортом. Также в список «поблажек» для стимуляции спроса может войти бесплатная парковка.
При этом не исключено, что меры не удастся ввести в обозначенный срок. По словам источника «Известий», законодатели могут не успеть принять нормативно-правовые акты, так как пока неясно, откуда операторам платных трасс буду поступать выпадающие доходы при отмене оплаты со стороны владельцев «батарейных» машин.
Сразу несколько российских компаний занимаются разработкой электромобилей на сегодняшний день. Это фирма Evolute, которая будет выпускать перелицованные китайские модели и «Автотор», планирующий представить электрокар дешевле Tesla. Также «зеленые» машины собирается продавать завод «Москвич». К 2024 году стартап «Кама» обещает представить предсерийный прототип одноименного электрокара. С компанией Zetta ситуация пока не ясна: сообщалось о прекращении работы над проектом, но Минпромторг опроверг эту информацию.