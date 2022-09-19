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2 часа назад

Новости автомира: LADA готова обслуживать Renault... и не только

Колеса.ру

В недавнем материале мы уже рассказывали о жизненных перипетиях автовладельцев и дилеров после ухода Renault из России. Гарантийное и сервисное обслуживание «французов» досталось в наследство бренду LADA. На пресс-конференции, прошедшей 16 сентября, компания поделилась статистикой и планами на будущее.

LADA готова обслуживать Renault... и не только
Фото: Колеса.руКолеса.ру

За прошедшие месяцы к 306 центрам LADA примкнули еще полторы сотни «дилершипов» Renault. Фактически из 154 центров 90 продолжили работать как и раньше, 42 добавили к бизнесу обслуживание подержанных автомобилей. Еще 16 переориентировались на другие бренды, но продолжают обслуживать Renault, и всего 5 дилеров приостановили бизнес. Подразумевается, что в результате слияния вся сеть будет работать по единым стандартам и обслуживать автомобили обеих марок.

Проблемы с запчастями на Renault существуют, но постепенно решаются. Восстанавливаются поставки запчастей из Франции и Румынии, и на сегодня лишь на 5% ассортимента деталей ведется поиск альтернативных поставщиков. Что входит в эти проблемные пять процентов, представители АВТОВАЗа не конкретизируют. Однако, по словам Алексея Тихомирова, генерального директора АО LADA Имидж, единственного официального дистрибьютора запчастей Renault в России, на складах компании достаточно даже сложных узлов и компонентов для гарантийной и постгарантийной замены. Запаса запчастей в пяти логистических центрах в Тольятти, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Твери должно хватить на 10 лет.

Что будет, когда «закрома» иссякнут? Вопрос остаётся открытым.

Тем не менее АВТОВАЗ явно доволен скоростью трансформации сети Renault и полон решимости нарастить присутствие на российском рынке обслуживания. По словам господина Тихомирова, LADA готова обеспечить обслуживание и автомобилей других брендов, если те уйдут из России.

Пока же на площадках остаются около 7 тысяч новых Renault, которые еще предстоит реализовать.

Автоновости,Renault,Lada,Алексей Тихомиров,Автоваз,
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