В Москве около здания МИД РФ образовалась пробка из автомобилей иностранных послов. Представители дипмиссий прибыли на встречу в Сергеем Лавровым. Об этом пишут «Известия».
Сегодня в министерстве пройдет закрытая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий.
Так, в МИД России уже прибыли главы дипмиссий ряда стран, включая посла Франции Пьера Леви и главу китайского диппредставительства Чжан Ханьхуэя. Также прибыли послы Финляндии, Нидерландов, Ирана, Австрии, Казахстана, представитель диппредставительства ФРГ в Москве и других стран. Встреча будет посвящена 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что число запросов на двустороннюю встречу с Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН не уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, с участием Лаврова планируется ряд мероприятий. Так, прорабатываются встречи ОДКБ, БРИКС, Группы друзей Устава ООН и других.