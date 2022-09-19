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3 часа назад

Новости автомира: автомобили иностранных послов создали пробку у здания МИД РФ

Елена Прошина

В Москве около здания МИД РФ образовалась пробка из автомобилей иностранных послов. Представители дипмиссий прибыли на встречу в Сергеем Лавровым. Об этом пишут «Известия».

Сегодня в министерстве пройдет закрытая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий.

Так, в МИД России уже прибыли главы дипмиссий ряда стран, включая посла Франции Пьера Леви и главу китайского диппредставительства Чжан Ханьхуэя. Также прибыли послы Финляндии, Нидерландов, Ирана, Австрии, Казахстана, представитель диппредставительства ФРГ в Москве и других стран. Встреча будет посвящена 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что число запросов на двустороннюю встречу с Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН не уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, с участием Лаврова планируется ряд мероприятий. Так, прорабатываются встречи ОДКБ, БРИКС, Группы друзей Устава ООН и других.

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