В Москве около здания МИД РФ образовалась пробка из автомобилей иностранных послов. Представители дипмиссий прибыли на встречу в Сергеем Лавровым. Об этом пишут «Известия».

Сегодня в министерстве пройдет закрытая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий.

Так, в МИД России уже прибыли главы дипмиссий ряда стран, включая посла Франции Пьера Леви и главу китайского диппредставительства Чжан Ханьхуэя. Также прибыли послы Финляндии, Нидерландов, Ирана, Австрии, Казахстана, представитель диппредставительства ФРГ в Москве и других стран. Встреча будет посвящена 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.