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2 часа назад

Новости автомира: новый Nissan Pathfinder дилеры продают за 9 млн рублей

Российская Газета

Новое поколение Nissan Pathfinder появилось у российских дилеров марки в феврале этого года. И если зимой стартовая цена на автомобиль была на уровне 4 285 000 рублей, то сейчас 5 785 000 рублей. Впрочем, в шоу-румах совсем другие цифры.

Сколько дилеры "наваривают" на новом японском вседорожнике
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Корреспондент "РГ" посетил одного из дилеров марки в столичном регионе и нашел Pathfinder в комплектации Top по нереальной цене в 9 200 000 рублей. Кстати, сам автопроизводитель считает, что такой автомобиль стоит 6 455 000 рублей. То есть дилер хочет "наварить" на японском вседорожнике 2 745 000 рублей. Стоит отметить, что машина 2021 года выпуска.

Во всех комплектациях новый Nissan Pathfinder оснащается бензиновым двигателем V6 3.5 литра мощностью 275 л.с., 9-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода с селектором выбора режима работы (семь программ).

Модель отличает светодиодные фары С-образной формы, трехсекционная решетка радиатора V-motion, широкие фонари. При этом пятая дверь с угловатым дизайном напоминает очертания первых Pathfinder.

Машины, которые были поставлены в Россию в начале года, с американского завода Nissan.

РГ
Автоновости,Nissan Pathfinder,Nissan,
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