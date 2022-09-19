Сколько дилеры в России просят за новый Nissan Pathfinder

Продажи Nissan Pathfinder пятого поколения стартовали в России в середине февраля, незадолго до начала СВО в Украине и прекращения поставок автомобилей из западных стран. Pathfinder, который только начали возить к нам из США, на тот момент оценивался в 4 285 000-4 995 000 рублей. Сейчас рекомендованная Nissan стоимость стартует с 5 785 000 рублей, однако дилеры, торгующие импортированными еще в начале года машинами, устанавливают свои ценники.

Фото: motor.ru motor.ru

Один из московских дилеров оценил Nissan новый Pathfinder в 9 200 000 рублей, сообщает «Российская газета». Таким образом, стоимость внедорожника в комплектации Top оказалась выше рекомендованной розничной цены «топового» QX80 премиальной марки Infiniti: на российском сайте он стоит 9 140 000 рублей в восьмиместном варианте Luxe Sensory ProActive.

Сам производитель оценивает Pathfinder в таком исполнении в 6 455 000 рублей. То есть, дилер накинул сверху РРЦ более 42 процентов — 2 745 000 рублей. Одна эта наценка выше цены, к примеру, китайского кроссовера Haval Jolion в максимальной комплектации. Она также больше стартовой цены Pathfinder в США: за океаном за модель просят от 35 тысяч долларов (примерно 2,1 миллиона рублей по текущему курсу).

Pathfinder в Top-версии оснащается цифровой приборной панелью, сиденьями Zero Gravity и светодиодными фарами с функцией Follow me home (выключение света с задержкой). В движение полноприводный внедорожник приводит 3,5-литровый атмосферный мотор V6 VQ35 с прямым впрыском топлива, выдающий 275 лошадиных сил (340 Нм). Пару ему составляет девятидиапазонный автомат.