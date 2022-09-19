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1 час назад

Новости автомира: Volkswagen не видит конца дефицита микрочипов для автомобилей

Motor.ru

Один из крупнейших мировых автопроизводителей, Volkswagen, ухудшил прогноз по дефициту микроэлектроники для машин. Как сообщает Reuters со ссылкой на главу отдела закупок в совете директоров Volkswagen Мурата Акселя, концерн постепенно адаптируется к «новой нормальности», в которой цепочки поставок утратили стабильность. По его словам, нехватка чипов, с которой мир столкнулся из-за пандемии еще в 2020 году, не будет устранена и в 2023-м, хотя ранее производители надеялись на скорое решение проблемы.

В Volkswagen не надеются, что автозаводам полегчает в ближайшее время
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Инвестиции в новые производственные мощности Volkswagen идут по намеченному плану, хотя дефицит микрочипов для автомобилей, вероятно, будет наблюдаться и в 2023 году, сказал Аксель. По его словам, это «структурная проблема, которую не удастся быстро решить».

Более того, затяжная нехватка чипов уже превратилась в «новую нормальность». Аксель напомнил, что проблемы с поставками микроэлектроники мешают ритмичной работе автопроизводителей по всей планете — как крупных, так и мелких — уже два года. Изготовители микроэлектроники до сих пор не могут удовлетворить отложенный спрос после пандемии, а автопрому приходится конкурировать с техногигантами вроде Apple, которые могут себе позволить закупить чипы по более высокой цене.

Таким образом, в Volkswagen не надеются, что автозаводам полегчает в ближайшее время. Более того, из-за сложившейся геополитической ситуации снабжение заводов может столкнуться с новыми проблемами, и Volkswagen готовится к такому сценарию.

С другой стороны, поставки жгутов проводов из Украины, которые прервались весной, уже не влияют на производителя. По словам Акселя, жгуты вновь поступают на заводы в нужном количестве.

Еще одной проблемой может стать нехватка автомобильных стекол. В августе сообщалось, что из-за резкого подорожания энергоносителей стоимость материала вырастет, и европейские производители уже начали запасать лобовые, задние и боковые стекла.

Автоновости,Volkswagen,Apple,
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