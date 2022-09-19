Один из крупнейших мировых автопроизводителей, Volkswagen, ухудшил прогноз по дефициту микроэлектроники для машин. Как сообщает Reuters со ссылкой на главу отдела закупок в совете директоров Volkswagen Мурата Акселя, концерн постепенно адаптируется к «новой нормальности», в которой цепочки поставок утратили стабильность. По его словам, нехватка чипов, с которой мир столкнулся из-за пандемии еще в 2020 году, не будет устранена и в 2023-м, хотя ранее производители надеялись на скорое решение проблемы.

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Инвестиции в новые производственные мощности Volkswagen идут по намеченному плану, хотя дефицит микрочипов для автомобилей, вероятно, будет наблюдаться и в 2023 году, сказал Аксель. По его словам, это «структурная проблема, которую не удастся быстро решить».

Более того, затяжная нехватка чипов уже превратилась в «новую нормальность». Аксель напомнил, что проблемы с поставками микроэлектроники мешают ритмичной работе автопроизводителей по всей планете — как крупных, так и мелких — уже два года. Изготовители микроэлектроники до сих пор не могут удовлетворить отложенный спрос после пандемии, а автопрому приходится конкурировать с техногигантами вроде Apple, которые могут себе позволить закупить чипы по более высокой цене.

Таким образом, в Volkswagen не надеются, что автозаводам полегчает в ближайшее время. Более того, из-за сложившейся геополитической ситуации снабжение заводов может столкнуться с новыми проблемами, и Volkswagen готовится к такому сценарию.

С другой стороны, поставки жгутов проводов из Украины, которые прервались весной, уже не влияют на производителя. По словам Акселя, жгуты вновь поступают на заводы в нужном количестве.