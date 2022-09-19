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1 час назад

Новости атомира: в России ужесточат требования для получения прав категории D

Car.ru

Госдума ужесточает требования для получения водительских прав категории D. Теперь такое удостоверение можно получить только имея за плечами годовой стаж категории В и С.

В России ужесточат требования для получения прав категории D
Фото: Car.ruCar.ru

Водитель с категорией D получает право управлять разными автобусами, транспортными средствами (маршрутками) с числом пассажирских мест более 8, а также автобусами с прицепами, массой не более 750 килограммов. Теперь права категории D может получить водитель, который уже владеет другими категориями не менее 12 месяцев.

Если масса прицепа превышает 750 килограммов, то потребуются права категории DE. С ними можно будет садиться за руль сочлененных транспортных средств. Права DE выдаются после получения прав категории D и владения ими в течение одного года.

Права категории D доступны для лиц, которым исполнился 21 год, при этом они прошли обучение в автошколе, успешно сдали экзамены и не имеют медицинских противопоказаний. До достижения этого возраста сдача экзаменов не допускается. Но есть исключение из этого правила: если автомобилист проходит военную службу, он получает возможность выучиться и сдать экзамены на получение категории D с 19 лет. Но до достижения 21 лет молодой водитель сможет управлять только автобусами, которые закреплены за военной организацией.

Также ужесточается наказание автомобилистов, которые были остановлены за вождение в нетрезвом состоянии. Они не смогут сдать экзамен по управлению транспортным средством до истечения срока наказания, который по закону составит не менее 2-х лет.

Более того, было предложено признавать недействительными права, которые водитель получил за рубежом, но получил вид на жительство в России. Изъятие произойдет через 6 месяцев после того, как иностранец стал проживать в РФ, ему потребуется сдать экзамены, ознакомиться с местными правилами дорожного движения.

Отметим, что в 2021 году из-за нарушений ПДД водители автобусов допустили 3 464 аварий, в которых погибли 166 человек, 5 325 – получили ранения.

Автоновости,Госдума,
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