Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
3 часа назад

Новости автомира: в Детройте представили летающий "байк" за $777 тыс.

Газета.Ru

Японская компания Aerwins Technologies в рамках автосалона в Детройте представила летающий «байк» XTURISMO, сообщает Reuters.

В Детройте представили летающий "байк" за $777 тыс.
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ховербайк» способен оставаться в воздухе в течение 40 минут и развивать скорость до 100 км/ч. Масса летающего «байка» составляет 300 кг. В XTURISMO используется комбинация из двигателя внутреннего сгорания и аккумуляторов.

По словам основателя компании Сюхея Комацу, он хотел воплотить в реальности летательный аппарат из «Звездных войн».

Отмечается, что летающее транспортное средство уже продается в Японии, а к 2023 году стартап планирует выпустить версию для рынка США. Сейчас цена XTURISMO составляет $777 тыс. Глава компании отметил, что к 2025 году планируется снизить стоимость электрической модели меньшего размера до $50 тыс.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители