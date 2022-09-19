В Детройте представили летающий "байк" за $777 тыс.

«Ховербайк» способен оставаться в воздухе в течение 40 минут и развивать скорость до 100 км/ч. Масса летающего «байка» составляет 300 кг. В XTURISMO используется комбинация из двигателя внутреннего сгорания и аккумуляторов.

По словам основателя компании Сюхея Комацу, он хотел воплотить в реальности летательный аппарат из «Звездных войн».

Отмечается, что летающее транспортное средство уже продается в Японии, а к 2023 году стартап планирует выпустить версию для рынка США. Сейчас цена XTURISMO составляет $777 тыс. Глава компании отметил, что к 2025 году планируется снизить стоимость электрической модели меньшего размера до $50 тыс.