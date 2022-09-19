Сколько в России будут стоить иранские автомобили

Иранские автомобили появятся на российском рынке в 2023 году. Свои машины в Россию будет поставлять Iran Khodro. Узнаем, в какую сумму обойдутся иранские автомобили для российских автомобилистов.

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Точная цена автомобилей иранского производства пока неизвестна, но есть данные о том, сколько стоят эти машины на домашнем рынке.

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Седан Tara появится на российском рынке одним из первых, это аналог французского Peugeot 301. На родине авто выпускается с одним вариантом двигателя. Это 1.6-литровый атмосферник мощностью 113 лошадиных сил. В паре с ним работает либо 6-ступенчатая механическая коробка передач либо классический автомат. Все основные детали авто производятся в Иране.

Длина автомобиля составляет 4 519 мм, ширина – 1 953 мм, а высота – 1 466 мм. Вместимость багажника – 640 литров. Машина оснащена четырьмя подушками безопасности, опцией круиз-контроля, камерой заднего вида.

Не исключено, что опции для российского рынка будут расширены. В РФ из Ирана будет поступать Tara с новой светодиодной оптикой, видеокамерой, кругового обзора, подогревом кресел. Модель получит более звучную выхлопную систему.

В Иране седан Iran Khodro Tara с механической коробкой стоит 430 миллионов реалов, в рублевом эквиваленте это составит 610 000 рублей, с «автоматом» 576 миллионов реалов или 820 000 рублей. Точная цена для российского рынка не озвучена, но эксперты утверждают, что машина будет стоить около 1.5 миллионов рублей. Модель станет альтернативой Lada Vesta, стоимость которой стартует от 1 122 000 рублей, и это в дорестайлинговой версии.

Ранее Tara в России уже бывала, модель презентовали на выставке «Интеравто». Но дальше выставки дело тогда не пошло, теперь же у модели есть все шансы на успех. Не исключено, что в России появятся сборочные площадки для выпуска иранских авто.

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