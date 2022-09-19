В Китае испытывают парящий над землей автомобиль

В мире не первый год ведется разработка летающих автомобилей. Ими занимаются как крупные компании, так и небольшие стартапы, однако большинство прототипов разительно отличаются от современных «земных» машин. Ученые Юго-Западного университета «Цзяотун» в китайском Чэнду решили пойти другим путем: они создали летающий автомобиль на базе обычной легковушки и подняли его на 35 миллиметров над асфальтом, используя принцип магнитной левитации. Первый полет запечатлен на видео.

Фото: © New China TV / YouTube © New China TV / YouTube

У такого автомобиля нет ни крыльев, ни винтов, а только мощные магниты, встроенные в пол. Правда, в отличие от других летающих машин, похожих на небольшие вертолеты или крупные дроны, для полета китайской разработке нужна особая дорога со встроенным магнитным рельсом. Для тестов разработчики спрятали под землю рельс длиной около восьми километров.

Согласно отчету университета, всего было испытано восемь «парящих» автомобилей весом 2,8 тонны, каждый из которых поднялся над землей примерно на 35 миллиметров за счет взаимодействия магнитных полей. Большинство прототипов разогнались до 200 километров в час, но одному удалось достичь скорости в 230 километров в час.

Один из разработчиков, профессор университета Дэнг Зиганг, надеется, что технология позволит значительно увеличить запас хода автомобилей и снизить потребление энергии в будущем.