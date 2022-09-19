Россиян предупредили о дефиците дизельного топлива

Зимой россияне могут столкнуться с нехваткой морозостойких сортов дизеля, так как они «в достаточно больших количествах уходят на экспорт». Об этом радио Sputnik заявил
президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
По словам эксперта, в целом внутренний рынок топлива в России стабилен, так как в стране производится широкий ассортимент нефтепродуктов.
«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности. Раньше помогали так называемые средние дистилляты или заменители дизельного топлива, а сейчас их практически нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт. Сам зимний дизель тоже в достаточно больших количествах уходит на экспорт», - пояснил Евгений Аркуша.
Он отметил, что именно из-за разбалансировки спроса и предложения цены на дизельное топливо в России существенно выше, чем на бензин, а решить проблему могли бы поставки морозостойкого дизеля из Белоруссии.
Ранее глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что в 2019 году недостаток предложения на рынке зимнего дизтоплива составлял 19% (3,7 миллиона тонн), но с ним справлялись за счет смешивания летнего дизеля и авиакеросина.
В 2021 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) для стабилизации цен предложила повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 процентных пункта - с 7,5 до десяти процентов, чтобы создать запас прочности в период наибольшего спроса.