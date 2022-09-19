Рынку техосмотра предрекли коллапс из-за новых правил

«Злостных нарушителей и так отрабатывают. РСА сейчас справляется, ГИБДД выявляет сведения, фотографии видят. Если есть сомнения, РСА разбирается. Инструмент сейчас работает, на троечку, но работает. Если передать в другой надзорный орган, будет хуже, первое время точно. Это финансовые потоки, аккредитация пунктов ТО платная, подтверждение компетенции платное. Одно надзорное ведомство пытается на себя тянуть финансовое оделяло от другого. Здесь не в плане надзора вопросы. У РСА первичное рассмотрение стоит 30 тысяч рублей, в Росаккредитации аккредитация лабораторий может стоить тысяч 100 и больше. Но у нас ценовой диапазон закреплен нормативным актом, как будет для пункта ТО, я не знаю. Для автовладельцев, для пунктов ТО это стресс», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».