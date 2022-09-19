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2 часа назад

Новости автомира: рынку техосмотра предрекли коллапс из-за новых правил

Национальная Служба Новостей

Генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко назвал идею о передаче аккредитации пунктов ТО Росаккредитации борьбой за финансовые потоки.

Рынку техосмотра предрекли коллапс из-за новых правил
Фото: РИА Новости / Александр КряжевРИА Новости / Александр Кряжев

Передача аккредитации пунктов техосмотра Росаккредитации приведет к ухудшению качества услуг, заявил генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее стало известно, что аккредитацию пунктов техосмотра (ТО) и контроль за их работой собираются передать от страховщиков к Федеральной службе по аккредитации. В случае выявления поддельной диагностической карты, МВД сможет отключать оператора, который ее выдал, от единой информационной системы техосмотра, сообщают «Известия».

«Страховщики уже набили руку, есть понимание, есть компетенция в этом. Я не считаю правильным менять правила игры, потому что сейчас серый сектор рынка достаточно отсеян, передача полномочий в другой госорган только ухудшит ситуацию, придется привыкать всему рынку. У Росаккредитации сейчас закреплен надзор за девятью тысячами аккредитованных лиц. Если добавить туда еще несколько тысяч операторов техосмотра, я не уверен, что они сразу переварят и это будет качественно. Это надо расширять штат, первое время мы увидим коллапс», - отметил Пархоменко.

По его словам, подобное решение связано с попыткой «перетянуть финансовое одеяло», что в любом случае скажется и на автовладельцах.

«Злостных нарушителей и так отрабатывают. РСА сейчас справляется, ГИБДД выявляет сведения, фотографии видят. Если есть сомнения, РСА разбирается. Инструмент сейчас работает, на троечку, но работает. Если передать в другой надзорный орган, будет хуже, первое время точно. Это финансовые потоки, аккредитация пунктов ТО платная, подтверждение компетенции платное. Одно надзорное ведомство пытается на себя тянуть финансовое оделяло от другого. Здесь не в плане надзора вопросы. У РСА первичное рассмотрение стоит 30 тысяч рублей, в Росаккредитации аккредитация лабораторий может стоить тысяч 100 и больше. Но у нас ценовой диапазон закреплен нормативным актом, как будет для пункта ТО, я не знаю. Для автовладельцев, для пунктов ТО это стресс», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

С 1 сентября в России начали действовать новые правила техосмотра автомобилей. Список обязательных для проверки автоэлементов сокращен до 55 пунктов, тогда как ранее их насчитывалось 82.

Автоновости,Росаккредитация,ГИБДД,
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