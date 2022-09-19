Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Chery готовит почву для начала продаж "убийцы" Lada Vesta

Российская Газета

Семейство Lada Vesta пока находится в стадии передислокации производства: из Ижевска необходимое оборудование перевозят в Тольятти, чтобы успеть весной следующего года начать выпуск второго поколения. Пока вазовцы заняты этим, компания Chery может вывести на рынок прямого конкурента "Весты" - Arrizo 5 Plus, и успеть познакомить россиян с альтернативой "Лады".

Chery готовит почву для "убийцы" Lada Vesta
Фото: РоспатентРоспатент

В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения модели Chery. Это седан Arrizo 5 Plus, но с другим обвесом и решёткой радиатора. Седаны с разным дизайном привезли в Россию ещё в конце 2021 года, а в августе этого года марка заявила, что готовится к старту продаж модели. В России седан будут продавать под названием Arrizo 6 Pro.

Длина Chery Arrizo 5 Plus составляет 4680 мм, ширина - 1825 мм, высота - 1490 мм, колёсная база - 2670 мм. В Китае модель предлагается с атмосферником объёмом 1,5 литра и мощностью 116 л.с. и его турбированной 156-сильной версией. Оба работают в паре либо с 6-ступенчатой МКП, либо с вариатором. Цены стартуют от 69 900 юаней (около 600 тысяч рублей).

При адекватной ценовой политике Arrizo 6 Pro может действительно стать привлекательной альтернативой Lada Vesta NG, цены на которую в автосалонах доходят до трёх миллионов рублей.

Автоновости,Lada Vesta,Chery,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители