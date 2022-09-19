Chery готовит почву для "убийцы" Lada Vesta

Семейство Lada Vesta пока находится в стадии передислокации производства: из Ижевска необходимое оборудование перевозят в Тольятти, чтобы успеть весной следующего года начать выпуск второго поколения. Пока вазовцы заняты этим, компания Chery может вывести на рынок прямого конкурента "Весты" - Arrizo 5 Plus, и успеть познакомить россиян с альтернативой "Лады".

Фото: Роспатент Роспатент

В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения модели Chery. Это седан Arrizo 5 Plus, но с другим обвесом и решёткой радиатора. Седаны с разным дизайном привезли в Россию ещё в конце 2021 года, а в августе этого года марка заявила, что готовится к старту продаж модели. В России седан будут продавать под названием Arrizo 6 Pro.

Длина Chery Arrizo 5 Plus составляет 4680 мм, ширина - 1825 мм, высота - 1490 мм, колёсная база - 2670 мм. В Китае модель предлагается с атмосферником объёмом 1,5 литра и мощностью 116 л.с. и его турбированной 156-сильной версией. Оба работают в паре либо с 6-ступенчатой МКП, либо с вариатором. Цены стартуют от 69 900 юаней (около 600 тысяч рублей).