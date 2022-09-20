Место в очереди за Ferrari Purosangue продают за полмиллиона долларов

Один из дилерских центров Токио, специализирующийся на продаже премиальных автомобилей, выставил на продажу новый Ferrari Purosangue, который представили несколько дней назад. В объявлении указано, что за 500 000 долларов (примерно 30 миллионов рублей по текущему курсу) автосалон предлагает купить слот, который позволит клиенту одному из первых приобрести новый кроссовер. При этом неизвестно, включен ли в стоимость сам автомобиль.

Фото: © Ferrari © Ferrari

По данным дилера, Purosangue поступит в автосалон во втором квартале 2023 года. Других подробностей, включая комплектацию кроссовера, продавец не сообщает. Возможно, потенциальному покупателю придется самостоятельно выбрать оснащение модели. При этом Ferrari до сих пор не назвала официальную стоимость новинки. Ожидается, что стоимость Purosangue составит минимум 400 000 долларов (около 24 миллионов рублей по текущему курсу).

Не исключено, что итальянская марка вскоре приостановит прием заказов на кроссовер. На фоне массового ажиотажа директор компании по продажам Энрико Гальера сообщил, что компания может приостановить выпуск модели, чтобы спрос не превысил предложение. При этом бренд собирается производить около трех тысяч Purosangue ежегодно.