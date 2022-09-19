Более 400 автомобилей Lexus отзывают в России для перепрограммирования

В России отзывают 419 автомобилей Lexus отзывают в России для перепрограммирования ряда систем, сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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«Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lexus. Программа мероприятий представлена ООО «Тойота Мотор», являющимся официальным представителем изготовителя Lexus на российском рынке», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что отзыву подлежат автомобили Lexus NX 250, NX 350, реализованные с 16 января 2022 года по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте ведомства.

«Причины отзыва транспортных средств: из-за неправильного программирования управляющего компьютера система помощи отслеживания полосы движения программное значение верхнего предела угла поворота рулевого колеса может быть достигнуто раньше, чем ожидалось», - пояснили в пресс-службе.

Как уточняется, также существует вероятность того, что электронный блок управления системой противоскольжения в узле привода тормозов может ложно определить состояние перегрузки по току привода электронного стояночного тормоза и перейти в безопасный режим, при котором включается контрольная лампа неисправности, отображается информационное сообщение на многофункциональном дисплее «Неисправность стояночного тормоза, обратитесь к дилеру» и предотвращается включение или отключение привода электронного стояночного тормоза.

В пресс-службе добавили, что на всех транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование управляющего компьютера системой помощи отслеживания полосы движения и блока управления системой противоскольжения.

В Росстандарте отметили, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.