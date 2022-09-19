Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+30° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Почти 420 автомобилей Lexus отзывают в России для перепрограммирования ряда систем

Агентство «Москва»

В России отзывают 419 автомобилей Lexus отзывают в России для перепрограммирования ряда систем, сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Более 400 автомобилей Lexus отзывают в России для перепрограммирования
Фото: motor.rumotor.ru

«Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lexus. Программа мероприятий представлена ООО «Тойота Мотор», являющимся официальным представителем изготовителя Lexus на российском рынке», - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили Lexus NX 250, NX 350, реализованные с 16 января 2022 года по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте ведомства.

«Причины отзыва транспортных средств: из-за неправильного программирования управляющего компьютера система помощи отслеживания полосы движения программное значение верхнего предела угла поворота рулевого колеса может быть достигнуто раньше, чем ожидалось», - пояснили в пресс-службе.

Как уточняется, также существует вероятность того, что электронный блок управления системой противоскольжения в узле привода тормозов может ложно определить состояние перегрузки по току привода электронного стояночного тормоза и перейти в безопасный режим, при котором включается контрольная лампа неисправности, отображается информационное сообщение на многофункциональном дисплее «Неисправность стояночного тормоза, обратитесь к дилеру» и предотвращается включение или отключение привода электронного стояночного тормоза.

В пресс-службе добавили, что на всех транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование управляющего компьютера системой помощи отслеживания полосы движения и блока управления системой противоскольжения.

В Росстандарте отметили, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Как подчеркнули в пресс-службе, все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.

Автоновости,Lexus NX,Lexus,Toyota,Росстандарт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители